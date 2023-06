Exempleada de Laura Sarabia y víctima de chuzadas rompe el silencio: "Se me acabó la vida"

Según datos de la Fiscalía, Fabiola fue la segunda exempleada de Laura Sarabia, exjefe de gabinete, que fue chuzada de manera ilegal tras el robo de 7.000 dólares que denunció Sarabia.

Al caso de chuzadas en relación a Laura Sarabia y Marelbys Meza se une Fabiola, quien al parecer, también fue interceptada de manera ilegal.

Frente a esto, la mujer habló al respecto y mencionó que nunca le dijeron nada sobre la plata y que incluso el trato por parte de Laura es muy bueno.

"Nunca me han tratado mal, nunca me han regañado", afirmó Fabiola.

Asimismo, negó interrogaciones con polígrafo, como fue el caso de Marelbys. "No sé por qué a ella le hicieron eso, pero a mi nunca".

De este modo, reveló que una funcionaria de la Fiscalía la llamó para informarle acerca de la cita para declarar y ella sin ningún problema aceptó declarar el jueves.

"A mi me dicen que no me preocupe porque yo no estoy vinculada en ese caso", afirmó para Noticias Caracol.

Sin embargo, aseguró que al escuchar que su nombre estaba siendo noticia por cuenta de una interceptación a su celular, sintió que se le venía el mundo encima.

"Se me acabó la vida, a mi quién me va recomendar, quién me va dar empleo a mi que yo soy inocente de todo lo que esa gente dice de mi", contó con la voz entrecortada asegurando que desde hace muchos años ha tenido trabajo en Bogotá.