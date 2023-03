Exesposa de Nicolás Petro responde a quienes la critican por sus denuncias: No soy una mujer dolida

La mujer fue reiterativa en decir que ese dinero nunca ingresó a la campaña y que recuerda haber conversado con Nicolás Petro que él quería comprar una casa campestre en Barranquilla, la cual valía $1.600 millones.

“Hubo un momento, me acuerdo perfectamente, yo tengo de hecho el chat donde él me dice… porque una vez mi carro se quedó sin batería, empezó a molestar y no prendía. Y él en el chat me dice: “Yo no voy a comprar otro carro, porque esa plata que está ahí la vamos a coger para comprar una casa”. Una casa que costaba $1.600 millones”, le dijo en la entrevista con Vicky Dávila.

Le puede interesar: “Me pongo a disposición de la Fiscalía": Nicolás Petro tras declaraciones de su exesposa

La joven aseguró que la casa quedaba en Villa Campestre y alcanzaron a pagar el 60 % del valor. No obstante, el negocio se fue para atrás, y eso también le generó discordias con Nicolás Petro.

Otras noticias

La operación Fénix y la caída del guerrillero Raúl Reyes