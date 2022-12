Existe el riesgo de incendio en un tercer tanque, advierte Minminas sobre emergencia en Barranquilla

“Todo esto se hizo porque al principio este tanque se mostraba muy caliente, pero cada vez se ha logrado bajar la temperatura teniendo un control del riesgo", explicó.

Agregó que "el monitoreo es permanente, pero la situación está controlada. Hasta el momento no se ha tenido derrame en el río, por lo que el Ministerio de Ambiente y el Anla requirieron unas estrategias de contención de un derrame y así lo han hecho. También se está monitoreando la calidad del aire que no ha sido tan grave y no ha requerido que se declare una emergencia ambiental, por contaminación atmosférica”, señaló.

Vélez apuntó que todavía se desconocen los orígenes de este incendio y tampoco se tienen hipótesis de qué pudo suceder, hasta que no avancen las investigaciones.

“Ya nos entregaron una póliza con la que esperamos que se tenga la cobertura que corresponde, por lo que entendemos que el siniestro está cubierto”, dijo.