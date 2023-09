Éxito total: así fue la ceremonia y premiación de 'Cartagena con Valores RCN Radio'

Con una ceremonia, grandes testimonios, historias conmovedoras y alegría se realizó este 28 de septiembre la final de los Premios Cartagena con Valores, un evento organizado por RCN Radio y Mutual Ser.

Para la segunda versión de estos premios fueron seis las categorías calificadas en las que cada participante debía mostrar cuál era su trabajo para impulsar valores, iniciativas o proyectos en el territorio que aporten a lo social, económico, educativo o cultural.

El evento inició con la conferencia de reconocido periodista y presentador de RCN televisión Felipe Arias, espacio en el que conversó de lo que ha sido la vida para él, sobre todo de cómo se puede ayudar al prójimo desde una profesión y cómo desde pequeñas acciones se puede transformar la vida de otros, "no nos quedemos con los brazos cruzados cuando podemos hacer grandes cosas por la sociedad, hay que descubrir cómo podemos aportar en nuestras comunidades, hay aportarle al hermano y ver en los demás qué es lo que hay", indicó el reconocido presentador.

"Cada persona en el mundo carga una cruz, tiene problemas y ojalá pudiéramos entender eso para tener empatía; pero especialmente para apoyar y hacer algo desde el lugar en el que estemos", añadió Felipe Arias, quien también contó como superó un infarto y el momento en el que creía que nunca más vería a su familia.



Este importante evento tuvo como invitados principales a los 18 finalistas de las diferentes categorías, que fueron, Innovación Social, Solidaridad, Sostenibilidad, Agentes de Cambio, Resiliencia y Afrocolombianidad. Cada uno de ellos tuvo la oportunidad de dar a conocer su proyecto o iniciativa a los más de 100 invitados que asistieron.



En esta ocasión los premios los jurados fueron José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN; Juan Lozano Ramírez, periodista de La FM de RCN; D'Arcy Quinn, periodista de La FM de RCN; Elizet Coneo, gerente de experiencia y fidelización del cliente de Mutual Ser; y María Claudia Peñas, gerente general de la ANDI seccional Bolívar.



La reconocida periodista de LA FM de RCN, D'Arcy Quinn, tuvo la oportunidad de representar a la mesa de jurados y en su intervención manifestó cómo fue esta experiencia.

"Fue difícil escoger a un solo ganador, hay proyectos grandiosos, iniciativas que me tocaron el corazón, que me hicieron llorar. Es bonito lo que se puede hacer cuando pensamos en los demás, a nosotros como jurados nos tocó la parte más difícil, fue la de elegir a los ganadores pero quiero que sepan que para nosotros todos lo son, aunque suene repetitiva esta frase, sigan adelante y ya habrá otras oportunidades en las que ganarán un incentivo; sin embargo, ahora tienen algo más importante y el don de servirle a sus comunidades", aseguró la comunicadora.



También, intervinó en el desarrollo de esta ceremonia Hans Londoño, gerente general de RCN Radio Cartagena y pionero de estos importantes premios realizados en el Distrito, "quiero agradecer a todo mi equipo por hacer esto posible, esta es la segunda vez que realizamos los Premios Cartagena con Valores y no es un logro nuestro, es de esas personas que hacen grandes aportes en sus comunidades; este es un evento en el que pretendemos mostrar precisamente eso que hacen, lo que les ayuda a transformar vidas y qué bonito que nuestra empresa pueda aportar un granito de arena a esos proyectos e iniciativas", resaltó.

Ganadores



De los 18 finalistas en las diferentes categoría se eligió un ganador por categoría, los cuales fueron los siguientes:



En el caso de Afrocolombianidad, apoyada por la Sociedad Portuaria el Cayao, la ganadora fue Yadira Gómez Franco, quien busca enseñar a los niños y adolescentes de La Boquilla todo sobre el Bullerengue para que la cultura y tradiciones no se pierdan entre las nuevas generaciones



Seguida de la categoría Resiliencia que fue apoyada por Iderbol, Bolívar Primero y la ganadora fue Buendy Nayerli Recuero Cerda, joven de 21 años de edad con discapacidad auditiva quien es deportista desde sus quince años, su historia de vida la convirtió en un proyecto para mostrarle al mundo que aún con adversidades se puede trabajar por aquello que se tiene como una meta o un sueño.



En la categoría de Innovación Social, apoyada por el Grupo Puerto de Cartagena, la ganadora fue Vianeys Margarita Porto Osorio, quien impulsa la igualdad y la empleabilidad en mujeres con su emprendimiento, en el cual las ayuda a buscar opciones que les permitan adquirir un espacio laboral.

La categoría Solidaridad apoyada por Surtigas, tuvo como ganadora a Ursula Schläppi, quien se convirtió en educadora, cuidadora y una guía para niños en condición de discapacidad de bajos recursos, así aportar al desarrollo personal de cada uno de ellos y contrarrestando las adversidades de sus condiciones limitantes.

En Sostenibilidad apoyada por Cementos Argos, la ganadora fue Catalina Pérez Parra, quien lidera una fundación en Cartagena que contribuye con la reducción del hambre y del desperdicio de alimentos a través de un modelo único en el país de recuperación de alimentos excedentes crudos y cocidos, que incluye la recolección, transformación y entrega de los alimentos a niños en pobreza extrema.



Por último, en la categoría Agentes de Cambio apoyada por apoyada por Termocandelaria, la ganadora fue Ludis Esther Rudas Calvo, quien acoge a los niños, niñas adolescentes jóvenes, adulto mayor y primera infancia brindándoles educación y alimentación, inculcándoles a las familias el cuidado del medio ambiente.



Es de mencionar que, para este año, RCN Radio otorgó a los ganadores por categoría, un monto de $5 millones para invertir en su proyecto (menos retenciones de ley y comisiones bancarias). De igual manera, los seis ganadores recibieron una placa conmemorativa que los acredita como ganadores de esta versión de los premios.



Con esta entrega de premios ya son dos versiones de este reconocido evento en el Distrito y la tercera se realizará para el año 2024.