Exparticipante de famoso reality sufrió grave accidente: Presenta varias fracturas en la cara

Un grave accidente de tránsito tiene en el hospital a Emily Munera, la exparticipante de un famoso reality colombiano.

La joven de 23 años se movilizaba en una moto, cuando choco con tora que no llevaba las luces prendidas y sufrió serias afectaciones de salud.

"Iba en la moto y venía otra de frente, pero no tenía las luces encendidas. Solo me acuerdo que chocamos, grité y no me acuerdo de nada más hasta que llegué al hospital", narró Munera.

El aparatoso choque ocurrió en Puerto Asís y tras varios exámenes, los doctores determinaron que tenía varias fracturas en el rostro y una inflamación en el cerebro.

“Ya estoy un poco más tranquila porque la verdad me ha dado muchísimo miedo. No me he visto al espejo, sé que estoy un poquito feita pero no importa. Lo importante es mi salud, así que gracias a los que me apoyan”, dijo la joven en un video que grabó desde el hospital.

Posteriormente, confirmó que debía ser operada, pero la recomendación médica era esperar a que la inflamación de su rostro disminuyera para llevar a cabo la intervención.

Por último, la joven pidió a sus seguidores que oren por ella, asegurando que sus palabras de aliento le darán fuerza.