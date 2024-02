Expertos alertan ante posible riesgo para el acuerdo de paz por diferencias con la JEP

Gran revuelo ha generado las recientes declaraciones de los máximos miembros de las Farc que han asegurado que los Acuerdos de la Firma de Paz de La Habana están en riesgo porque la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP) estaría saliéndose de su papel fundamental.

Incluso, con ello se estaría alentando a que los firmantes vuelvan nuevamente a retomar las armas. Camilo Gómez, excomisionado de Paz y exdirector de la Agencia de Jurídica del Estado, aseguró que la JEP estaría extralimitando sus funciones, pero sin ver ninguna decisión de fondo y clara tanto para los hoy juzgados como para las víctimas.

“Creo que la JEP perdió su rumbo y hasta el momento no ha producido una sola decisión en contra de las FARC, con lo cual lo que está sucediendo es que hay denegación de justicia, no me parecería raro que la Corte Penal Internacional reasumiera los casos por los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos por los jefes de las Farc”, puntualizó el excomisionado.

Del mismo modo, Gómez destacó que la JEP lo que busca es tener el poder por muchos más años y habría intenciones de eternizarse.

“Ya hay rumores serios que dicen que la JEP quiere aprobar su mandato de manera indefinida, o que le han propuesto incluso al Gobierno diseñar una fusión entre la JEP y la Justicia Ordinaria, lo cual pues desvirtúa toda su filosofía. La JEP no sólo no ha producido decisiones, o reescribir la historia de Colombia sino que además ahora quiere eternizarse”, dijo Gómez.

Por su parte, Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de Acuerdos de Paz con el Estado Mayor Central (EMC), afirmó que desde la presidencia y entidades encargadas se tiene una aspiración en buscar evaluar el funcionamiento de la JEP, y así hallar alternativas para todos.

“Eso ha sido parte de la política, buscar nuevas fórmulas, una legislación adicional que tenga que ver con el sometimiento a la justicia, pero también el tratamiento de justicia transicional y de beneficios eventuales en materia penal. Todo eso debe tener desarrollos, actualizaciones, es absolutamente necesario”, aseguró.

Así mismo, el representante del Gobierno afirmó que se están trabajando en mesas técnicas para abordar todos los temas con su respectivo marco jurídico adecuado a las nuevas condiciones.