Expertos señalan que medidas del Gobierno para disminuir tarifas de energía "no son buenas"

Ante las acciones que anunció el Gobierno con el fin de disminuir el aumento en las tarifas de energía en el país algunos expertos dicen que no son tan efectivas y que incluso algunas pueden afectar las empresas comercializadoras, además, advierten que posiblemente no se vea una importante disminución.

Así lo señala Iván Tunjano, docente de finanzas del Politécnico Grancolombiano, "desafortunadamente la medida desde el punto de vista financiero no es buena y hay que decirlo, debido a que lo que hace esta medida es debilitar la estructura financiera de las empresas comercializadoras, y en general del sistema, por que más o menos si yo le digo al sistema baje los márgenes, no pueden hacerlo algunos, de hecho se tiene sobre la mesa a los que ya con la bajada no puedan seguir, van a tener que salir del mercado, lo cual disminuiría la competencia".

Por otro lado, Tunjano se refiere a que el país debería producir más energía ya que sería la medida que ayudaría a disminuir de manera importante estos costos en las tarifas de energía del país, "entonces en el punto de vista financiero la conclusión es que no estamos tomando una medida que nos permita tomar energía más económica o más energía para que el precio baje, entonces el problema no lo estamos atacando de donde es la raíz que es la demanda de energía, la oferta no crece tanto, los precios suben, entonces crezcamos la oferta, trabajemos el crecimiento de la oferta con eso vamos a forzar los precios a la baja en el futuro".

Pero, la pregunta que se hacen los colombianos es si ¿con estas medidas propuestas por el Gobierno Nacional se vería la reducción?. Para el docente de finanzas la disminución en los precios de las tarifas en los recibos de la luz de los residentes en Colombia tendría una baja, pero no tan grande como se espera.

"Básicamente dicen que a partir de noviembre bajan las tarifas, pero no se sabe qué porcentaje, como puede ser un 10% puede ser un 0.0% o nada, además que, las comercializadoras o los que están en el medio van a ver qué tanto van a bajar sus márgenes para poder disminuir los costos, entonces va a haber una revisión de la estructura de costos del sistema interconectado de Colombia y efectivamente no podríamos suponer disminuciones muy altas, además, por que ellos van a tener el golpe de inflación, todos los costos fijos están asociados a inflación, tenemos una inflación a dos dígitos, entonces tenemos una probabilidad de una disminución yo diría que es muy poquita", dijo Tunjano.

Dentro de las propuestas que realizó el Gobierno se encuentran: involucrar a todos los actores de la cadena de electricidad en la reducción de las tarifas eléctricas, aliviar la carga de los comercializadores que son los que recaudan el dinero de las tarifas y renegociar los contratos del mercado regulado entre comercializadores y generadores.