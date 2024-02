El ser humano vuelve a la luna

Luego de dirigir con éxito misiones no tripuladas, ahora el reto es el de estar al frente de uno de los proyectos más importantes de la carrera espacial en el mundo.

“Con Artemis, estamos a un par de años de tener a cuatro personas alrededor de la luna y en dos años más, llevar a seres humanos a la superficie de la luna”, indicó.

Diana Trujillo explicó que entender las dimensiones cósmicas y constatar que el planeta en el que vivimos es apenas un punto en la inmensidad del universo, le ha brindado humildad.

También señaló que a pesar de sus reconocimientos, siempre tiene presente sus orígenes.

“Me siento muy feliz de ser colombiana, cuando las cosas se ponen difíciles yo me aferro mucho al hecho de ser colombiana y ser latina, me acuerdo mucho cuando vivía en Colombia que siempre era buscando más y sin limitaciones y la verdad es que los colombianos somos una gente que no nos damos por vencidos”, precisó.

Diana Trujillo llegó en la década de los 90 a Estados Unidos y como la mayoría de los latinos, también tuvo que desempeñarse en varias labores para sostenerse.

Su inteligencia le llevó a formarse en Ingenería Aeroespacial en la Universidad de Maryland, entrar a la NASA y ocupar actualmente uno de los cargos más importantes de la Agencia.

Finalmente, la caleña dijo que todas las personas tarde o temprano pueden cumplir sus sueños. “Para aquellas personas que lo están intentando, les digo: aférrate a tu sueño, valora tu sueño, no te des por vencido”, puntualizó Diana Trujillo.