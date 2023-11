Expo Vivienda: inscribirse para obtener subsidio y comprar casa

Se abrieron las inscripciones a Expo Vivienda, una feria inmobiliaria en la que encontrará subsidios, asesorías y proyectos de vivienda económicos. Recuerde que dichas inscripciones estarán disponibles hasta el próximo 19 de noviembre.

Para esta feria, el sector de la construcción en conjunto con el distrito; separan los mejores proyectos de vivienda VIS con un valor entre 135 y 150 salarios mínimos legales vigentes; en medio de este evento se entregarán subsidios de cajas de compensación y diferentes entidades públicas.

En la feria se entregarán 3 subsidios diferentes, categorizados por las características de la vivienda en la que esté interesado.

El subsidio para vivienda se otorgará a hogares con ingresos que van desde 10 hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Este beneficio aplica a aquellos hogares con integrantes que cumplan ciertos requisitos, como ser víctimas o reincorporados del conflicto armado, tener discapacidad, pertenecer a minorías étnicas, ser mujeres cabeza de familia, estar en riesgo de feminicidio, o ser parte de la población transgénero o transexual.

Para hogares en condición de vulnerabilidad con ingresos inferiores a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el subsidio será de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Antes de inscribirse en Expo Vivienda, es necesario cumplir con algunos requisitos, como que el jefe del hogar sea mayor de edad, que la sumatoria de ingresos no supere los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, no ser propietario de vivienda en el país, no haber recibido subsidios de vivienda previamente ni haber sido sancionado en procesos de asignación de subsidios. Además, se debe tener un cierre financiero para la vivienda, ya sea a través de subsidios, créditos o recursos propios.

Aquellos que hayan participado en ediciones anteriores de Expo Vivienda pueden volver a participar, siempre y cuando no hayan logrado apartar una vivienda en oportunidades anteriores.