Expresidente de Corficolombiana habla de quién es "Colombian Official #3" en el caso Odebrecht

Hace algunos días la Fiscalía General de la Nación llamó a imputación de cargos, por el caso de sobornos de Odebrecht, a 33 personas por irregularidades cometidas con el contrato de concesión de la Ruta del Sol II entre 2009 y 2016.

Entre las revelaciones hechas por el ente acusador ha causado mucho impacto de que se diga que habrían entrado $6.000 millones a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga.

Estas imputaciones se dieron después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) anunciara que cerró las investigaciones contra el Grupo Aval y a su filial Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), por supuestos sobornos recibidos a Odebrecht por la licitación de la Ruta del Sol II e imponerles una multa de 40 millones de dólares por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

En los informes de las autoridades de Estados Unidos, se habla de un personaje llamado "Colombian Official #3", quien también habría sido vital para concretar estos casos de corrupción y soborno.

Desde que se conoció eso, se han generado muchos cuestionamientos sobre si Juan Manuel Santos es él "Colombian oficial #3". Aunque el fiscal respondió que “No me atrevo a señalar quién es, la respuesta la deben dar las autoridades americanas”, se siguen conociendo algunos detalles del caso.

¿Quién es "Colombian oficial #3"?

José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, condenado por ser uno de los partícipes dentro del entramado de corrupción y sobornos para favorecer a la multinacional con la adjudicación de contratos viales, entre ellos la Ruta del Sol que fue entregado en el 2009 por el Instituto Nacional de Concesiones al consorcio Odebrecht y Episol - filial de Corficolombiana, habló con la Revista Cambio sobre la identidad del "Colombian oficial #3"

Melo, único condenado por este caso, fue señalado por los los exdirectivos de la multinacional brasileña quienes lo acusaron de ser el personaje clave para la entrega de sobornos

El expresidente de Corficolombiana, que calificó que él estuvo involucrado como "gancho ciego" en estos delitos, se refirió a la identidad del "Colombian oficial #3", quien según las autoridades de ese país habría recibido un pago por USD 3.4 millones.

Sobre esto, Melo aseguró que "Colombian oficial #3" es un personaje de alto nivel: "No conozco con quién conversó el señor Martorelli (presidente de Odebrecht para Colombia), si es que fue él quien conversó con ese personaje (...) De acuerdo con lo que dice el texto de la SEC, el apoyo a la campaña política fue una contrapartida de soborno por la concesión de la adición del contrato Ocaña-Gamarra. Para que eso fuera lógico, la persona que recibió esa plata convenida con el señor Martorelli tenía que tener incidencia sobre la decisión del contrato y por supuesto sobre la campaña política".

Según el informe de Cambio, esto significa que "Colombian oficial #3" tiene que ser cercano a la campaña política de Santos, además de tener gran influencia: "¿Quiénes estaban en el equipo del doctor Juan Manuel Santos en esas dos condiciones? Ustedes conocen mejor que yo ese tema. Probablemente la doctora María Lorena Gutiérrez sí está mucho más familiarizada con esa capacidad de injerencia que pudiera tener esa persona. Yo no hacía parte del gobierno ni de la campaña política y no tenía injerencia alguna. Por lo tanto, no puedo saber quién es (...) Puede ser Juan Manuel Santos, puede ser Germán Vargas Lleras, puede ser María Lorena Gutiérrez, no sé. El testimonio del señor Martorellí, si es que existe, lo debe decir", sentenció.