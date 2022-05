Expresidente de España que apoya a Petro asegura que SÍ hay garantías para elecciones en Colombia

El expresidente de Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, quien se encuentra en el país para expresar su respaldo a la campaña presidencial de Gustavo Petro, aseguró que sí hay garantías para el proceso electoral presidencial colombiano del próximo 29 de mayo, al recordar que en su país se utiliza el software Indra.

“Si algo tiene la democracia española como ejemplar es su sistema electoral. En 40 años y en decenas, decenas y decenas de elecciones, nunca ha sido cuestionado su resultado, además todo el mundo lo acepta inmediatamente. Se producen los datos con una agilidad. En España se cuestiona casi todo, como en todas las democracias, menos el resultado electoral, Indra en España ha hecho la tarea, jamás hubo un problema o un cuestionamiento”, dijo.



Además, indicó que se debe tener la confianza en los controles, "va a haber una Misión de la Unión Europea que son especialistas. La democracia se alimenta con democracia y hay que lanzar mensajes democráticos. Los colombianos deben confiar en su sistema electoral. Lo mejor de unas elecciones es que quien pierde reconoce los resultados con una sonrisa”.



El exmandatario además se refirió a la ‘paz integral’ que propone Petro y con la cual ha levantado críticas y generado polémica en el país.



“Yo fui cuestionado, interpelado, al final lo que cuenta son los hechos y los resultados. En mi caso, tuve la fortuna de ver cómo desaparecía la violencia política en el país. Gustavo Petro tiene derecho o tiene el respaldo mayoritario de los colombianos de que su proyecto de paz integral se lleve adelante. No intoxicar, cuando esté en el Gobierno y tome las medidas será el momento de hacer una evaluación”, dijo.



Zapatero, recordó además que trabajó al lado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ayudando en la lucha contra la violencia, “tiendo a pensar, me gustaría que los líderes políticos pensaran que todos desean el fin de la violencia por buenos métodos”, afirmó.



Hay que mencionar que el ex mandatario sostuvo una reunión con el jefe de debate del Pacto Histórico Roy Barreras, el senador Iván Cepeda, la representante a la Cámara María José Pizarro, el representante David Racero y el expresidente Ernesto Samper.



“Hemos tenido una conversación muy importante sobre los acuerdos de paz, eje central del gobierno de Gustavo Petro. Nos puede dar muchísimas luces para alcanzar una paz integral total y sobre todo el fin de la violencia”, sostuvo la representante Pizarro.

Finalmente, Zapatero, estuvo este martes en el lanzamiento del documental ‘La política del amor’ del líder del Pacto Histórico Gustavo Petro.

Críticas a Indra

Recientemente la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático señaló que es "es demasiado grave que en el mes de febrero, el candidato Gustavo Petro se reuniera en Madrid con dos altos funcionarios de Indra, que además se ganaron una licitación amañada, porque ahí tienen un funcionario en la Registraduría que es el doctor Campo Valera, quien venía de trabajar en Indra y nunca declaró que tenía un impedimento y ayudó a confeccionar los pliegos para que nadie más pudiera competirle a Indra".

La Senadora además cuestionó: "¿ Por qué se reúnen altos funcionarios de Indra con el candidato Gustavo Petro? Que tal que se hubieran reunido con cualquier otro candidato, ¡Qué escándalo no! pero no, a la izquierda y a la extrema izquierda en su impunidad perversa todo se les perdona. Pobres los ciudadanos de Colombia- Lo que estamos viendo es que estas elecciones se las van a robar y el fraude lo tienen listo, no solo con la plata de narcotráfico sino con el control que tienen hoy en la Registraduría", puntualizó.