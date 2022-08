Extradición del hermano de Piedad Córdoba está en manos del presidente: abogado Francisco Bernate

El abogado penalista, Francisco Bernate, aseguró que la decisión de extraditar a Estados Unidos a Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, está en manos del presidente Gustavo Petro.

En diálogo con RCN Mundo, el jurista indicó que la última palabra la tendrá el presidente Gustavo Petro, a pesar de que la Corte Suprema haya avalado el proceso.

"La extradición en Colombia tiene dos instancias: la judicial que está a cargo de la Corte Suprema de Justicia y la parte del Ejecutivo que está a cargo del presidente de la República. Ya la Corte Suprema avaló la extradición, lo que significa que la decisión ya está en manos exclusivas del presidente Gustavo Petro", indicó Bernate.

En ese sentido, Bernate explicó que si Petro decide no firmar la extradición no se produce un choque de trenes con la Corte Suprema, ya que el mandatario es autónomo en ese caso y no es un asunto que deba justificar o explicar.

"Esta decisión es totalmente discrecional y no la tiene que justificar. Él es autónomo de decidir sí quiere entregar o no a esta persona, no han sido muchos los casos donde presidente niega una extradición que ha sido avalada por la Corte Suprema", precisó.