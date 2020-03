Extreman medidas por coronavirus: viajero que no tenga cómo aislarse no podrá ingresar al país

En el caso de los extranjeros que ingresen al país, se les exigirá llenar el aplicativo Coronapp (Formulario de Control Preventivo Contra el Coronavirus), disponible también a través de la página web, donde deben informar -entre otros- su dirección de estancia para que se les pueda hacer un seguimiento telefónico y eventualmente presencial.

Los extranjeros deberán aceptar estas condiciones para poder ingresar, ya que durante 14 días no tendrán autorización para moverse en el territorio nacional.

"Las personas que están aquí y que ingresaron en los últimos 14 días no se les ordenará aislarse, porque no podemos hacerlo retroactivo. Pero les recomendamos exactamente las mismas medidas y les solicitamos preventivamente que no asistan a eventos masivos, a sitios de grandes aglomeraciones y en lo posible evitar el desplazamiento en transporte público masivo", señaló el viceministro de Salud.