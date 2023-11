Falabella llega con descuentos de hasta el 60% en varios productos: será solo un día

Después de un fin de octubre que estuvo lleno de diferentes promociones en almacenes y tiendas a nivel nacional, llega uno de los eventos más esperados por los clientes de Falabella: un Madrugón en el que hay descuentos de hasta el 60%.

Este evento llamado 'Madrugón de descuentos de navidad' se llevará a cabo el próximo sábado 4 de noviembre y promete descuentos únicos en productos de tecnología, vestuario, tenis, zapatos, perfumería, relojes, tecnología, juegos de exterior, bicicletas, adornos y decoración navideña, entre otros.

En las tiendas presenciales el horario del Madrugón va desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. y en la página web de falabella.com desde las 12:00 a.m. hasta las 11:59 p.m.

Durante este día se podrán encontrar los siguientes descuentos:

Vestuario : 30% con tarjeta CMR o tarjeta débito Falabella y 20% con otro medio de pago.

: 30% con tarjeta CMR o tarjeta débito Falabella y 20% con otro medio de pago. Tenis : 30% con tarjeta CMR o tarjeta débito Falabella y 20% con otro medio de pago.

: 30% con tarjeta CMR o tarjeta débito Falabella y 20% con otro medio de pago. Zapatos : 30% con tarjeta CMR o tarjeta débito Falabella y 20% con otro medio de pago.

: 30% con tarjeta CMR o tarjeta débito Falabella y 20% con otro medio de pago. Perfumería : 40% de descuento.

: 40% de descuento. Relojes : 50% con tarjeta CMR o tarjeta débito Falabella y 40% con otro medio de pago.

: 50% con tarjeta CMR o tarjeta débito Falabella y 40% con otro medio de pago. Televisores y tecnología: con hasta el 50%.

con hasta el 50%. Juegos de exterior: 60% de descuento.

60% de descuento. Bicicletas: 50% de descuento.

Adornos y decoración navideña: 30% de descuento con tarjeta CMR o tarjeta débito Falabella y 20% con otro medio de pago.

30% de descuento con tarjeta CMR o tarjeta débito Falabella y 20% con otro medio de pago. Ropa de cama: 50% de descuento.

50% de descuento. Vajillas : desde $99.000

: desde $99.000 Muebles : 50% de descuento.

: 50% de descuento. Camas y colchones: con hasta el 60% de descuento.

