Fallas en el PAE podrían aumentar la deserción escolar, advierte la Contraloría

La Contraloría General de la República advirtió que el 16 % de las instituciones educativas públicas del país no cuenta con cocina, el 19 % no tiene comedor, el 15% no cuenta con un lugar de almacenamiento y el 20 % no tiene un lugar para la refrigeración de los alimentos, tras cuatro meses de la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

De acuerdo con las visitas que hizo esa entidad, también se detectó que el 16 % de los colegios aún no han dado inicio al Plan de Alimentación Escolar (PAE) y alertó que esa situación puede aumentar la deserción escolar, teniendo en cuenta que varias regiones del país los niños solo cuentan con ese alimento.

En el seguimiento realizado por la Contraloría se han visitado 387 instituciones educativas oficiales en las que se ejecuta el Plan de Alimentación Escolar (PAE) y se pudo corroborar que en el 15 % de los colegios de la muestra no se están realizando entregas de las raciones de alimentos previstas en el programa.

“Hoy queremos desde la Contraloría reiterar nuestro llamado a la totalidad de las entidades territoriales para que atiendan y dispongan los equipos y los recursos necesarios para ejecutar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) como es debido, siguiendo las indicaciones del Gobierno nacional para que reciban su alimentación los más de seis millones de estudiantes beneficiarios proyectados para la vigencia 2022”, dijo el contralor delegado para la participación, Luis Carlos Pineda.

Asimismo, esa entidad pudo identificar que en el 73 % de las instituciones educativas visitadas (173) aún no se han conformado las veedurías de padres de familia y los Comités de Alimentación Escolar (CAE), incumpliendo los lineamientos de transparencia y control establecidos.