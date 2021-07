Fallece trágicamente el niño Julián Gómez, el pequeño fan de Egan Bernal

En horas de la mañana de este domingo, un trágico accidente de tránsito acabó con la vida del niño Julián Gómez de 13 años de edad, tras ser arrollado por un camión tipo mula en el sector de Manas en la vía Zipaquirá - Cajicá.

Según detallaron las autoridades locales, el menor se encontraba en una sesión de entrenamiento en su escuela de formación en ciclismo, liderada por el exdeportista Fabio Rodríguez.

La noticia la dio a conocer el entrenador de Gómez a través de sus redes. “Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañaré por siempre mi querido Julián”.