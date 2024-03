Falleció Ángelo, el hijo de Luly Bossa

La actriz Luly Bossa confirmó, en sus redes sociales, la muerte de Ángelo Bossa, quien había sido ingresado de urgencias este sábado en la mañana. Horas antes de dar la noticia, Luly pidió una oración urgente por la salud de Ángelo, diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne desde los 10 años de edad.

Ahora, con la confirmación del deceso de Ángelo, la actriz clama por ayuda, pues financieramente no estaba preparada para lo que se viene.

"Mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda. Necesito ayuda... Por favor, oren por mí porque lo necesito mucho y no se supone que los hijos se vayan antes que uno", dijo en un video publicado en Instagram.