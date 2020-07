Fallo de mayores de 70 años 'desconfigura' principios básicos de salud pública: Minsalud

El ministro de salud, Fernando Ruiz, afirmó que existe suficiente evidencia científica que demuestra la población mayor de 70 es la más vulnerable ante el coronavirus, por lo que se requiere de unas medidas especiales para evitar los contagios.

El funcionario destacó las acciones basadas en el principio de la precaución y prevención que se ha tenido en el marco de la atención de la pandemia de la COVID -19 frente a esta población.

“La evidencia es contundente, las decisiones están basadas en cifras y diferentes estudios. Esto no es un capricho y está basado en dos principios de la salud pública: precaución y prevención”, aseguró el ministro en el programa diario que se emite por televisión sobre las cifras de coronavirus en Colombia.

El anuncio fue hecho luego de que el Presidente Iván Duque señalara que apelará el fallo de tutela a favor del movimiento conocido como la ‘Rebelión de las Canas’, presentado por un grupo de adultos mayores de 70 años, quienes dijeron que se les habían vulnerados sus derechos.

El ministro Ruiz reiteró la importancia del aislamiento preventivo de esas poblaciones para la protección de su salud y para que el mismo sistema de salud no colapse.

“Lo que muestra la literatura científica es que las personas mayores tienen mayor daño en la estructura de sus pulmones por la fragilidad propia derivada de la edad y el envejecimiento. Eso es lo que buscamos proteger con la medida de aislamiento preventivo en mayores de 70 años”, señaló.

En ese sentido, precisó que ante toda esta evidencia se hace necesario tener una atención diferenciada con las personas mayores de 70 años, mientras agregó que lo único que ha querido el Gobierno es protegerlas.

“Lo complicado de este fallo de tutela el cual respetamos, es que desconfigura de alguna manera, todos los principios básicos de la salud pública y su operación frente a la población”, manifestó.

Ruiz también explicó que la propagación de la epidemia de la COVID-19 se está generando a velocidades diferentes en algunos municipios y ciudades del país.

“En Colombia se tienen más de 400 municipios en Colombia que no tienen casos COVID-19 reportados, por lo que no tiene sentido generar una disfuncionalidad en ellos, si no tienen afectación”, dijo.

Agregó que “estos municipios tendrán apertura total con las excepciones establecidas en medidas nacionales o locales, lo que implica eventos masivos y de aglomeraciones, siempre manteniendo el distanciamiento físico”.

El ministro precisó que el Gobierno también avanza en los protocolos para los municipios de baja afectación, que son aquellos que no registran casos confirmados ni sospechosos en las últimas cuatro semanas y en los que también se dará apertura total, con las excepciones establecidas en medidas nacionales o locales.

“Aquí se tiene una moderada afectación, lo que quiere decir que presentan casos confirmados o sospechosos y cumplen con uno de los criterios de riesgo. En estas poblaciones se pueden hacer planes piloto, pero mantienen las excepciones establecidas en medidas nacionales o locales”, anexó.

Finalmente, el funcionario se refirió a los municipios de alta afectación, que son aquellos que presentan casos confirmados y dos o más indicadores de riesgo.

“Estos pueden tener actividades pero en condiciones particulares establecidas por el Ministerio de Salud y con una decisión consensuada entre las autoridades locales y el comité asesor. Además, se tendrán en cuenta cuatro indicadores para esta clasificación como la incidencia acumulada, la positividad total y la mortalidad”, concluyó.