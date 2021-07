Falta de pago a vacunadores covid-19 se debe a mal diseño de aplicación web: Acemi

"No todo es culpa del Gobierno. Muchas de estas IPS no tenían la experticia para cobrarles directamente y todos hemos tenido un proceso de aprendizaje. Pero en mi opinión, el problema es que se diseñó (el pago) en medio de la angustia y el afán por iniciar el Plan Nacional de Vacunación (...) El Ministerio de Salud ha convocado a unas mesas de trabajo, para revisar dónde están las fallas, levantar los cuellos de botella y acelerar con el pago de estas vacunas", aseguró.

El directivo señaló que en el caso de las EPS agremiadas a Acemi, "se le ha dado el visto bueno al 12% de todas las vacunas que se han cargado en el sistema y de esas, solo se han pagado el 3%. La situación es bastante dramática, porque estos problemas tecnológicos hacen que la mayoría de los registros de la vacuna queden por ahí en el limbo y eso es lo que estamos tratando todos de resolver".

Advirtió que hay muchas IPS que "no tiene la fortaleza administrativa para embarcarse en un proceso de cargar una información en una plataforma, que no está funcionando bien. Les pusimos una carga muy fuerte a entidades que hacen muy bien su trabajo médico, pero que no tenían la fortaleza administrativa que esto requiere. Todo esto son moralejas para corregir y pueda que buena parte de la explicación (para el no pago) sea que las IPS no han sabido cargar la información".

Desde el Ministerio de Salud se indicó que "se encuentran adelantado las gestiones necesarias que permitan realizar una nueva disposición de información al final de esta semana, para realizar el giro previo del total de las dosis que se encuentran reportadas en PAIWEB, así como las acciones necesarias que permitan solucionar los problemas técnicos y tecnológicos en dicha plataforma y con ello, facilitar el registro de todas las dosis aplicadas”.