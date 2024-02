Faltaron $17 billones por ejecutar en el Presupuesto General de la Nación de 2023

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que en la vigencia del 2023, faltaron por ejecutar $17 billones del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Para la vigencia 2023, el presupuesto inicialmente aprobado por el Congreso de la República fue de $405 billones y que de manera posterior con la aprobación de la adición presupuestal este monto subió, por lo que finalmente se ubicó en $423,2 billones.

De acuerdo con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, debido a que hubo un menor recaudo de impuestos por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) con $11 billones menos de lo previsto no se generó un mayor déficit fiscal.

“Los datos de ejecución presupuestal de 2023 revelan que se dejaron de ejecutar, en total, Gobierno Nacional Central (GNC), entidades descentralizadas y rubros de presupuesto sin situación de fondos, se dejaron de ejecutar $17 billones”, afirmó Bonilla.

En ese mismo sentido, agregó que las diferentes entidades del Gobierno Nacional deben procurar agilizar la ejecución del presupuesto para la vigencia del año 2024.

“El propósito del Gobierno no es pagar contra obras no ejecutadas, conocidos como ‘elefantes blancos’, que se termina pagando y las obras no existen. Solo estamos pagando frente a obras ejecutadas”, afirmó el Ministro de Hacienda.

Finalmente Ricardo Bonilla, precisó que uno de los objetivos principales del Gobierno será ejecutar desde las diferentes entidades el rubro de inversión, teniendo en cuenta que debido a que como los pagos se hacen mes a mes para funcionamiento, el desfase es “casi automático”.