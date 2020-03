Familia de atleta portuguesa varada en El Dorado pide ayuda al Gobierno

Miriam Sarmiento, es la suegra de la atleta Rutte Ferreira, una joven marchista portuguesa que está atrapada en el aeropuerto El Dorado de Bogotá luego de que se prohibiera el ingreso de extranjeros para evitar la propagación del Coronavirus. La familia está pidiendo la ayuda de los entes gubernamentales para mejorar sus condiciones o para que puedan salir del lugar para pasar la cuarentena.

La joven llegó el pasado 16 de marzo al país procedente de los Estados Unidos -donde estudia desde el pasado mes de agosto-, en compañía de su novio un joven deportista colombiano quien pudo ingresar sin problema. La familia asegura que Rutte está bajo condiciones de hambre, no ha podido bañarse y está presentando cuadros de depresión.

"Estamos en una angustia grande como familia. Rutte tuvo una crisis de depresión por lo que le quiero hacer un llamado a nuestro Gobierno, aunque entendemos que son las normas a las que debemos acogernos, les pido que sean solidarios con ella. El presidente Iván Duque cita a ser solidarios, a que adoptemos a una familia ¿Por qué no adoptar a un extranjero?", manifestó Sarmiento en diálogo con RCN Radio.

Contó además que Rutte se encuentran en una situación vulnerable ya que no ha sido posible que ella sea sometida a los protocolos sanitarios para descartar síntomas del Covid-19. "Nos dijeron que iba a haber una línea de taxis contratados para trasladarlos y que cumplan su cuarentena, pero ¿Qué pasa con Rutte? Ella no tiene un documento que certifique que es la esposa de mi hijo, pero sí es la pareja".

Según narró la suegra de la joven atleta, "lleva desde el 16 de marzo sin bañarse exponiendo su integridad. Ella no estaba en Europa, ella es una estudiante sin recursos económicos y se la quiere llevar a otro país. Ella no tiene dinero y no tenemos conocidos en otro país".

La familia de Rutte está tratando de comunicarse con la embajada de Portugal en Colombia para pedir apoyo, sin embargo, les han manifestado que, "no pueden hacer nada y la quieren sacar de Colombia. Nosotros hemos explicado que ella no tiene familia en otros países, y se iría a vivir la misma situación en otros países porque no tiene familia".