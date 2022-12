Familia de la ‘Gorda’ Fabiola, víctima de otro robo de empleada doméstica: se llevaron de todo

La ‘Gorda’ Fabiola es una de las comediantes más reconocidas en Colombia, a lo largo de los años ha ganado gran fanaticada en sus redes sociales, quienes han estado pendientes de cada momento que disfruta la comediante tanto en su vida profesional como privada.

Fabiola Emilia Posada Pinedo, como es su nombre de pila, reveló hace algunas horas que su familia fue víctima otra vez de estafa de una supuesta empleada doméstica que contrataron por internet, pero les resultó robando un dineral.

Por medio de su Instagram, la humorista compartió hace algunos meses el emotivo momento que disfrutó con su hija Alejandra Valencia el día en el que se casó. Sin embargo, la celebración se vio opacada por un robo que ocurrió durante este día en el que una empleada se llevó los sobres recolectados durante la fiesta.

A pesar de que ese día quedó manchado por lo sucedido, no fue motivo para dejar de hacer algunas celebraciones que tenían tiempo después junto con su familia.

Por medio de una entrevista en ‘Lo sé todo’, La 'Gorda' Fabiola comentó que hace algunos días fue víctima de un robo de una manera similar durante el grado de su nieto.

“Le entregamos los regalos a mi nieto que incluía lluvia de sobres con dólares, y él guardó el dinero en su mesa de noche y esta china todo lo miraba, todo lo observaba, más inteligente que todos nosotros”, expresó.

A pesar de que el día de la celebración terminó de buena manera, una llamada alertó a toda la familia cuando su hija le comentó que todo el dinero que le habían dado durante el día de su grado se había desaparecido.

En medio de la búsqueda del dinero, se dieron cuenta que la empleada que había sido contratada no aparecía, ni contestaba las llamadas.

“La llamaban y no contestaba, indudablemente se había robado la platica y no volvió. Como no nos contestaba utilizamos el teléfono de una amiga y la llamamos para un nuevo servicio, ella aceptó la cita y ahí le hicimos la encerrona”, relató.

Cuando la aparente delincuente llegó a la fiesta le dijeron que iba a llamar a la policía, pero en ese momento ella se asustó y decidió devolver todo el dinero.

“Devolvió el dinero y hasta nos hizo un favor porque lo cambió a pesos colombianos”, comentó Fabiola.

La humorista relató que se debe tener cuidado con lo que se contrate por internet. “Otra historia que les cuenta con mucho humor, pero con un final feliz”, enfatizó.