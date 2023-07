Familia de Lucas Villa denuncia amenazas y seguimientos por pedir justicia 

Tras las protestas y manifestaciones de inconformidad por los pocos resultados en las investigaciones sobre el asesinato de Lucas Villa, familiares del líder estudiantil denuncian amenazas y seguimientos.

Teniendo en cuenta que a dos años del homicidio del líder estudiantil, Lucas Villa, las autoridades solo han logrado realizar la captura de alias Truan, como uno de los presuntos articuladores de su muerte, asesinato que fue atribuido a la banda delincuencial La Cordillera, la familia del estudiante sigue clamando justicia a través de manifestaciones, marchas, y por medio de redes sociales, lo que ha generado que se conozcan nuevas y fuertes amenazas para sus familiares.

Lea también: Capturan a jefe de sicarios que planeó crimen del líder estudiantil Lucas Villa

Entre ellas, Paola Villa Vásquez, hermana de Lucas, quien denuncia que constantemente es víctima de amenazas de muerte a través de las redes sociales, además declara que en la calle ha sido objeto de seguimientos por parte de desconocidos.

“Desde el momento en que salimos en defensa de mi hermano, hemos recibido amenazas de muerte, nos han fotografiado, me han hecho amenazas por redes sociales, me siguen en las calles, yo se que es porque he sido activa en las redes, he sido muy contestataria contra la Fiscalía, el alcalde y los asesinos de mi hermano”, manifiesta Paola Villa.

Le puede interesar: Hermana de Lucas Villa propone que grupo ilegal 'La Cordillera' esté en diálogos de paz

La hermana de Lucas Villa también asegura que hay preocupación por parte de la familia por el rumbo que tomó la investigación, pues según ellos, no es el indicado.

“Estamos preocupados como familia, porque estamos viendo que la Fiscalía quiere enmarcar el crimen alrededor de la banda Cordillera, cuando los indicios son claros, la Policía hizo parte, decisiones en ese momento del coronel Aníbal Villamizar de no acudir a la defensa de las personas heridas en el viaducto”, puntualiza Paola.