Familia de niño asesinado durante enfrentamiento indígena en La Guajira exige justicia

Familiares y amigos de un niño de nueve años perteneciente a una de las familias involucradas en un conflicto que se presenta entre las comunidades indígenas Guayabal y Jiyushon Urruakat, en jurisdicción de Albania (La Guajira), protestaron en dicho municipio exigiendo que se haga justicia.

“No fue un accidente, no es justo que hayan descargado toda su ira contra ese niño que no tenía absolutamente nada que ver. Por humanidad debieron haber respetado la vida del niño y no cortarle sus sueños e ilusiones de esta manera”, señaló Adelina Duarte, autoridad tradicional de la comunidad Jiyoshon Urruakat.

El conflicto se presenta hace varios meses y ya deja un total de cuatro personas indígenas muertas y otras dos heridas, producto de los ataques por parte y parte.

“Todo empezó porque mi hermano, por defensa propia, hirió a un joven de la comunidad Guayabal que hacía cosas indebidas en esta zona. Nosotros tuvimos la intención de responder e indemnizar, tal como se hace en estos casos en la ley wayúu: enviamos un palabrero, nos dijeron que sí pero nos engañaron porque lo que querían era venganza. Nos dañaron una cerca y cuando mis hermanos y el niño fueron a arreglarla los atacaron, sin tener consideración al menos con el menor”, agregó la autoridad tradicional que, además, solicitó la intervención urgente de las autoridades “para que no haya más derramamiento de sangre”.

En las últimas horas en el municipio de Albania se adelantó un consejo extraordinario de seguridad, con el fin de buscar estrategias que permitan intervenir en el conflicto sin violar las leyes del pueblo wayúu.

“Este conflicto tiene en zozobra a la comunidad y trataremos de mediar en acompañamiento con los líderes para resolver la situación de manera pacífica; estamos explorando todas las posibilidades. De hecho, ya se plantearon mesas de acompañamiento, también estamos con las familias, sobre todo con la del menor que murió para brindarle el apoyo sicosocial”, dijo Jairo Aguilar, secretario de gobierno de La Guajira.