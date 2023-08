Familiares del cirujano asesinado en Tailandia piden respeto por el difícil momento que atraviesan

El asesinato del médico cirujano oriundo de Lorica, Córdoba, Edwin Arrieta Arteaga de 44 años de edad, ha causado rechazo en el país. Pues el cirujano fue encontrado desmembrado en unas bolsas de basura en la isla de Koh Phangan, al sur de Tailandia.

Este domingo, Daniel Sancho Bronchano de 29 años, fue capturado y señalado de haber asesinado y desmembrado al cirujano cordobés, cuando disfrutaban de unas vacaciones. Entre tanto, el hombre admitió ser el responsable del colombiano asegurando que lo hizo porque se sentía "como rehén y lo llevó a hacer cosas que jamás hubiera imaginado".

Puede leer: Asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia: Daniel Sancho dijo haber sido rehén del colombiano

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, dijo el chef español.

Entre tanto, los familiares del médico emitieron un comunicado pidiendo respeto por este difícil momento por el que atraviesan.

Le puede interesar: "Nicolás Petro es una prueba en sí misma": abogado David Teleki

“La familia del doctor Edwin Arrieta Arteaga se permite informar a los medios de comunicación a la comunidad en general, que nos abstenemos de brindar cualquier tipo de declaración sobre los hechos que rodean el lamentable suceso de nuestro familiar. Lo anterior para no entorpecer el protocolo de la investigación y el proceso diplomático que se adelanta por los organismos oficiales de los estados inmersos en estos hechos”, se lee en el comunicado.

Ante esto, el alcalde de Lorica, Jorge Negrete López, se pronunció a través de sus redes sociales, rechazando y lamentando este cruel asesinato. “Lorica está estremecida por el doloroso episodio que rodea la muerte del cirujano Edwin Arrieta Arteaga, a su familia un inmenso y considerado abrazo; que Dios provea la fortaleza por tan irreparable pérdida. Paz en su tumba”.