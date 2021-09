Familiares del coronel Pedro Enrique Pérez aseguran que no tienen dinero para pagar un rescate

Jorge Pérez, padre del coronel del Ejército Pedro Enrique Pérez, secuestrado por las disidencias de las Farc, aseguró que no cuentan con recursos económicos para poder pagar un rescate de su hijo.

En diálogo con RCN Radio, el hombre explicó que “desde un comienzo cuando nos enteramos que había sido secuestrado, manifestamos que no somos una familia pudiente. No podríamos negociar un rescate, porque no tenemos medios económicos para tal situación, lo único que pude conseguir con esfuerzo es mi casa y un carro de segunda con el que me desplazo, pero no tenemos con qué negociar”.

Por otra parte, el señor Jorge Pérez se pronunció a la información que había divulgado el Ejército inicialmente sobre la muyerte de su hijo y agregó que "a nuestro hogar llegó un alto militar y nos informó que había una posibilidad de que estuviera muerto, sin embargo, nos dijo que no había pruebas. Nosotros teníamos fe y esperanza de que él está vivo, porque hacía pocos días nos habían enviado un video de supervivencia y no tenía lógica”.

En ese sentido, dijo que “las fuerzas militares nunca nos dijeron que estaba muerto, era una posibilidad. La expresión clave que es 'posiblemente', más no confirmaron que él estaba muerto”.