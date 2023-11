Familiares del ex alcalde de San Calixto, secuestrado en el Catatumbo, marcharon por su liberación

La comunidad del municipio de San Calixto, en Norte de Santander, marchó en señal de rechazo por el secuestro de Yadil Sanguino exalcalde y líder de esta región en el Catatumbo, en la vía que comunica con el municipio de Tibú.

Le puede interesar: Secuestran a exalcalde de San Calixto, Yadil Sanguino Manzano, en Catatumbo

En esta movilización de la comunidad, los familiares del líder político clamaron por su pronta liberación y exigieron a sus captores entregar información del estado de salud del ex mandatario del que no se tiene ninguna información.

Según los familiares de Sanguino, mientras este se trasladaba a una reunión con la comunidad en la zona del Catatumbo, fue interceptado por hombres fuertemente armados que obligaron a su esquema de seguridad a bajar del vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Aura Rodríguez cuñada del ex alcalde en diálogo con RCN Radio aseguró que hasta el momento no tienen información de su paradero y hacen un llamado al Gobierno Nacional y Regional para que acelere el proceso de liberación del líder político.

“Nosotros como familia que estamos en San Calixto no sabemos del paradero de Yadil, no nos han llamado, ningún grupo se ha hecho responsable del secuestro, no sabemos quién lo tiene en su poder y por eso hacemos el llamado a las autoridades para que nos ayuden con esto, pues no se han pronunciado”; expresó la familiar del exalcalde de San Calixto.