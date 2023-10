Desde ese momento, de acuerdo con los familiares, se perdió toda comunicación oficial. La última vez que hablaron con Andrés Manuel, que estaba en dicha cárcel de Guayaquil, fue días previos al motín que desencadenó en su muerte. El hombre hizo la llamada a través de un teléfono que alquiló dentro del penitenciario; el hombre de 30 años de edad le comentó que le habían asignado una abogada, pero que esta no contestaba, que le habían pegado, rompiéndole una costilla, y estaba a la espera del diagnóstico médico.

"Que investiguen, todo lo tienen que investigar, porque yo sé que ahí hay alguien, ahí hay algo detrás de eso, ese cuento de que simplemente hubo un motín y que solamente murieron ellos seis eso es mentira y cuando yo hablé con él, él nunca me dijo que estaba en ese pabellón siete, él me dio otro pabellón, él ahí no estaba; entonces, ¿cómo llegó hasta allá y cómo lo mataron si él estaba en otro pabellón?", puntualizó Tatiana.