Famisanar descarta nuevas intervenciones a EPS: Agentes interventores dan parte de tranquilidad

Tras reunirse con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, los agentes interventores de la Nueva EPS y Famisanar EPS dieron un parte de traquilidad frente a la prestación del servicio de salud en Colombia tras la intervención por parte de la SuperSalud.

“El mensaje es de continuidad, estas EPS están intervenidas para administrar, precisamente para evitar la liquidación por los problemas financieros que puedan tener y pues no, el mensaje es de total tranquilidad para todo el país”, sostuvo Sandra Milena Jaramillo, agente interventora de Famisanar EPS, quien dio a conocer que por ahora no vendrán nuevas intervenciones.

Al encuentro también asistió el agente interventor de la Nueva EPS quien dijo que tienen pleno respaldo del presidente para trabajar en pro de la salud de los colombianos.

Julio Alberto Rincón, indicó que el objetivo es recuperar centros de salud destruidos y abandonados en partes alejadas del país, con el giro de recursos del Gobierno.

“De inventarnos nada y mostrar la realidad fue el motivo de la intervención y nosotros sí sabemos que tenemos que corregir una cantidad de rumbos, tenemos que corregir la forma en que le exigimos a los hospitales, estamos dispuestos a garantizar los contratos con todos los hospitales del país”, recalcó.

Añadió que la orden presidencial es hacer que los hospitales cumplan con su objetivo para que la situación financiera no llegue a la liquidación de las EPS.

“Pero también estamos dispuestos a hacer contratos que le exija a ellos que retornen con servicio a la población, no se trata de entregar recursos, alguien decía no, es que le van a dar plata a los alcaldes, no a los alcaldes, a los hospitales que atienden”, añadió Rincón.

A la Casa de Nariño también asistió el superintendente de salud, Luis Carlos Leal y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Pero a esos gerentes le vamos a decir también que cumplan con su población, con unas metas muy concretas que nos permitan ver que la plata que entregamos garanticen los médicos necesarios para atender a la gente, no solamente en los cascos urbanos, si hay núcleos como corregimientos que tienen la población también tengan allí los centros que hoy están derruidos, destruidos, abandonados, tenemos que reactivar eso, eso no va a ser de la noche a la mañana, lograr corregir rumbos de muchos años”, señaló el Gobierno.