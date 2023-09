¿Famisanar suspenderá sus servicios? EPS responde

“EPS Famisanar no está en proceso de liquidación, por lo tanto, no es necesario que sus afiliados realicen traslados a otras EPS (...) La EPS invita a no caer en mensajes o llamadas de terceros que, de manera inescrupulosa, quieren generar confusión y desinformación sobre este proceso y evitar el robo de datos personales”, indicaron.

Asimismo, Famisanar afirmó que su compromiso es brindar el excelente servicio a sus afiliados.

"Reiteramos que nuestra operación administrativa se realiza con total normalidad, así como la prestación de los servicios de salud", afirmaron.