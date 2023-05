Famosa actriz revela los graves casos de acoso que sufrió: muchas mujeres se sintieron identificadas

Otro de los casos ocurrió cuando estaba en el gimnasio y un entrenador le dijo que le iba a tomar las medidas, pero debía quitarse el sostén, ella pensó que era normal.

“En un gimnasio, el entrenador en su consultorio me dijo que iba a tomarme medidas y dije que era normal que me tome medidas. Me dijo –quítate la sudadera, la camiseta, el brasier– y me los quité, si tenía que tomar medidas, que las tome”, dijo.

Al llegar a otro gimnasio tiempo después, un entrenador le dijo que le iba a tomar las medidas y no la hizo quitar la ropa, por lo que ella fue consiente que lo que le había pasado anteriormente, no había sido normal.

“Las tomó, yo quedé en pantis y seguimos con el entrenamiento. Pasaron varios años, estaba terminando un entrenamiento con mi entrenador actual y dije –¡Ve, nunca me tomó medidas!–. Caí en cuenta de lo que me había pasado antes y que estuvo muy mal”.