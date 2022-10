Famoso humorista, al borde del llanto, recordó cómo murió su esposa

Jesús Emilio Vera Aragón es un reconocido humorista que todos conocen por el nombre artístico de 'Chumillo', un hombre nacido en Chaparral, Tolima, que encontró el 'amor de su vida' cuando apenas tenía 22 años.

Conocido en el mundo de la farándula por su singular talento para contar chistes y tirarse una que otra trova, este hombre de catano en el humor conmovió recientemente a sus seguidores, al contarles cómo fue el fallecimiento de su esposa con quien llevaba cerca de 44 años de matrimonio.

De acuerdo al relato del humorista, él y su esposa venían de un viaje cuando ella le manifestó que se sentía enferma, síntomas que 'Chumillo' le atribuye al cambio de clima de caliente a frío.

Posteriormente, su esposa tuvo que ser llevada al hospital y tras unas horas de exámenes, la mujer fue hospitalizada. Jesús recuerda que él fue a visitarla al centro médico y aunque para ese entonces ella creyó le iban a dar salida días después, le comentó a su esposo que su dolor de cabeza era persistente.

"Fui a visitarla el domingo 26 de diciembre de 2021 y me dijo: 'El miércoles creo que ya me dan salida, pero no se me quita el dolor de cabeza y me van a hacer otros exámenes'" contó.

Confiando en que con los medicamentos y el descanso todo iba a salir bien, 'Chumillo' alentó a su esposa, no obstante, a la mujer no le dieron salida, si no que, por el contrario, la remitieron a cuidados intensivos y fue entonces cuando todo se empeoró.

En pleno 31 de diciembre del 2021, al humorista y sus hijas les dieron la noticia de que su ser querido tenía una trombosis cerebral, posteriormente, un grupo de médicos y psicólogos se pusieron en contacto con ellos, pues debían tomar una difícil decisión, la cual se resume en que el 4 de enero del 2022, la esposa de 'Chumillo' fue desconectada.

"El 4 de enero de 2022, el doctor nos llamó y nos hizo una charla con psicólogo y todo. La desconectaron y en la noche nos llamaron para que fuéramos a reclamarla" relató.

Ahora nueve meses después del fallecimiento de su esposa, 'Chumillo' confiesa que la extraña mucho y que incluso a veces la culpa por "haberse ido antes", pues asegura que era él quien debía partir antes.