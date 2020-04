Fasecolda: ARL no tienen capacidad para proveer protección total al personal de salud

Fasecolda, el gremio que agrupa a las aseguradoras y a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), se pronunció durante un debate de control político en el Senado sobre la dotación de los elementos de bioseguridad para médicos y demás profesionales de la salud en medio de esta pandemia.

El presidente de esta entidad, Miguel Gómez Martínez, afirmó en primer lugar que la ley prohíbe a las ARL entregar estos insumos a los trabajadores, restricción que se levantó temporalmente debido a la emergencia.

Y en segundo lugar, Gómez indicó que dichas empresas no tienen la capacidad de suplir la totalidad de las necesidades que requieren los médicos, personal de enfermería y demás profesionales que laboran en clínicas y hospitales.

“El sector de Administradoras de Riesgos Laborales va a destinar a esto, entre 20.000 y 25.000 millones de pesos mensuales, a eso corresponde lo que el decreto ley 488 le asignó como tarea, yo entiendo la ansiedad de los senadores y de las asociaciones médicas, pero el papel de las ARL en atender estas necesidades es un papel pequeño, marginal”, indicó.

“No tenemos son los recursos que se necesitan. Las ARL no tienen la capacidad de proveer todos los elementos de protección que requiere el personal que está expuesto, no tienen los recursos”, enfatizó.

El presidente de Fasecolda indicó que dotar a todos los profesionales de la salud de los elementos de protección correspondientes, es responsabilidad de los empresarios.

“Su función es complementaria al trabajo que sí es obligatorio por la ley y es el que tiene el empleador. El que debe proveer los insumos es el empleador, nosotros vamos a apoyar en eso, con los recursos que nos obliga la ley a destinar a este propósito, pero esos recursos no alcanzan y las ARL no van a poder cumplir con esa función porque el dinero destinado no es el requerido”, sostuvo.

Por su parte, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, respaldó algunas consideraciones hechas por Fasecolda y advirtió que el aporte de las ARL en medio de esta pandemia, será pequeño.

“Este porcentaje que deben afrontar las ARL le podrían representar al país entre 20.000 y 25.000 millones de pesos, de unas necesidades que podrían estar entre los 400 y 500 mil millones de pesos. Es decir, los insumos que necesitamos para el personal sanitario lo que aportan las ARL es un poco de esas necesidades que requiere el país”, indicó.