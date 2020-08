Fechas y picos del coronavirus por ciudades: Así avanza la pandemia en Colombia

La directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina, explicó que “el modelo matemático muestra que los casos que están ocurriendo están coincidiendo perfectamente con las intervenciones, que está siendo explicado por un RT de 1,14".

Agregó que "es decir, tenemos un RT bastante bajo y las medidas han logrado mantener un contagio lento por debajo de 1,2 como ha sido la meta del país”.

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa, quien organizó un debate de control político sobre cómo se ha comportado la emergencia en el último mes, se preguntó si el Gobierno establecerá o no cuarentenas más estrictas en esas ciudades cuando llegue el pico de la enfermedad.

“Quisiera saber por las aperturas de otros sectores en esas ciudades que se han denominado de alta afectación con lo que ha sucedido en los llamados pilotos. Si el Ministerio de Salud considera que cuando el pico sea alcanzado en estas ciudades de alta afectación, piensan establecer aislamientos estrictos y obligatorios”, indicó Motoa.

Lea también: Fallo de la Corte IDH a favor de Petro podría favorecer a Uribe: Paloma Valencia

Ante esto, la ministra del Interior, Alicia Arango, respondió que el Gobierno no bajará la guardia. “No podemos negar la presencia de la pandemia y aunque hemos mejorado mucho, no queremos arriesgarnos con la escasez de los equipos médicos, de tal manera que los pacientes vayan a sufrir”, sostuvo.

El Instituto Nacional de Salud (INS) informó además que a partir de este 20 de agosto se iniciará una nueva etapa en la toma de muestras para detectar posibles contagios.

Según el documento, se realizarán “50.000 pruebas al día así: 25 mil PCR, más 25 mil antígeno, la cuales deben ser leídas por los laboratorios que deben tener contratados para tal fin”.

El Gobierno Nacional señaló también que en cada región del país se tomarán las medidas de contención que correspondan, dependiendo del número de casos positivos de coronavirus.

Este es el documento del Instituto Nacional de Salud (INS):