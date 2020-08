Fecode explica porqué se opone a modelo de clases presenciales con alternancia

Los docentes que pertenecen a la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), anunciaron que no asistirán a las clases presenciales darían inicio en varias zonas del país en el mes de agosto, bajo la modalidad de alternancia, según anunció el Gobierno Nacional.

Este 3 de agosto, los educadores adelantarán una jornada de manifestaciones, a través de medios digitales, también se está convocando a un cacerolazo nacional, desde los hogares, para exigirle al Gobierno las garantías necesarias para mantener las clases no presenciales.

En diálogo con La FM, Nelson Alarcón, presidente de Fecode, explicó las razones por las que el gremio se opone a al retorno a clases de manera presencial bajo el modelo de la alternancia. De igual manera, aseguró que los educadores han desarrollado varias propuestas y que el Gobierno Nacional no querido escucharlas.

Alarcón señaló que la alternancia y la presencialidad representa un peligro de aumento en el número de fallecimientos de colombianos por Covid-19, pues la "prioridad proteger la vida".

En este sentido, el presidente de Fecode indicó que la jornada de protestas se realizará mediante actividades virtuales, junto a una transmisión vía Facebook live en donde una serie de expertos en infectología explicarán las complicaciones que ha desatado el Covid-19.

"Haremos reuniones virtuales con nuestros docentes, padres e familia, defensores del pueblo y procuradores regionales".

Nelson Alarcón reiteró que el gremio le solicita al Gobierno Nacional que sea escuchado pues considera "algo ilógico" que se haya tomado varias medidas para proteger a la población y "ahora se intente sacar a las calles a cerca de 8 millones de estudiantes, junto más de 30 mil maestros, situación que creemos ayudaría a elevar la propagación del covid-19.

"Tenemos diferentes propuestas ante el tema, pero ha sido imposible que el Gobierno Nacional nos escuche, nosotros creemos que hay que proteger la vida de las personas".

Por otra parte, Alarcón aseguró que las instituciones académicas no están preparadas para ese retorno a las clases presenciales y pese a que el Gobierno ha ofrecido unas ayudas, dichos fondos han sido insuficientes. "Las instituciones no tienen la infraestructura, personal, ni elementos de bioseguridad y protección para proteger la vida de las personas que asistirán".

No obstante, el presidente de Fecode reconoció que en algún momento se tendrá que volver a las clases presenciales, él insiste en que aún no hay una preparación para ello. "No se puede improvisar y menos cuando cada día aumentan las cifras de contagio".

Finalmente, Alarcón aseguró que los docentes han trabajado en desarrollar estrategias y metodologías para mejorar la calidad de la educación pese a que se realiza bajo el modelo de clases virtuales.

"Desde Fecode tenemos propuestas en el tema curricular, pedagógico y académico, de acuerdo con el entorno socioeconómico y cultural de las instituciones académicas, pero el Gobierno no nos quiere escuchar".