Fedegan advierte al Gobierno que seguirá “asociándose” ante invasiones de tierras

Durante la reunión que se adelantó en el Congreso entre voceros del Gobierno Nacional y representantes de los ganaderos, quedó claro que este gremio seguirá defendiéndose ante las invasiones que se están presentando en diferentes regiones del país.

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, aseguró que el derecho a la libre asociación está consagrado en la Constitución y el Ministerio de Defensa no le puede impedir a estos ciudadanos que sigan ejerciendo labores de acompañamiento a los afectados por esta toma de tierras.

“No se les puede impedir a los ganaderos que sean solidarios entre sí, la solidaridad es un principio que está consagrado en la Constitución, el derecho de asociación. Lo que hemos hecho gracias a estas brigadas es advertirles a las autoridades para que éstas puedan reaccionar frente a criminales avivatos que lo que están es estafando a campesinos y a lugareños”, sostuvo.

Lafaurie indicó que la labor que están desempeñando no tiene absolutamente nada que ver con la conformación de grupos de autodefensa, como ocurrió en el pasado.

“Me parece que hay una distancia enorme de lo que fue la conformación de grupos de autodefensa (…) con lo que estamos haciendo ahora. Lo que hemos hecho es un acompañamiento cívico, civilizado, absolutamente pacífico y los resultados han sido eficaces”, dijo.

El presidente de Fedegán aclaró que el gremio ganadero no puede tomar justicia por su propia mano y tampoco entablar negociaciones con las personas que están incurriendo en casos de invasión de tierras.

“Eso no autoriza a los ganaderos bajo ningún punto de vista para que ellos entablen conversaciones ni con los invasores o con algún actos que eventualmente perturbe la propiedad privada, es solo una gestión de acompañamiento para que cumplan las autoridades y para que los afectados sientan que los ganaderos no están solos”, anotó.

“¿Desde cuando el derecho a asociación en Colombia no está garantizado?, ¿desde cuando los ganaderos no pueden mostrar solidaridad con uno de los suyos afectados?, yo creo que en eso el ministro creo no puede impedir que la gente de manera espontánea eventualmente pueda acompañar a un ganadero afectado”, añadió.

José Félix Lafaurie afirmó que el actuar de los ganaderos es una prueba de que se puede brindar acompañamiento de manera pacífica a la labor que están adelantando las autoridades para frenar estas ocupaciones ilegales de tierras.