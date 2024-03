Fedegán pide ayuda a MinAgricultura por crisis en el sector lechero

José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), lanzó un SOS a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, debido a la difícil coyuntura que enfrenta la producción lechera en el país.

En una carta, Lafaurie Rivera expone las crisis recurrentes del sector, que se han convertido en una ‘crisis estructural’. Entre las disfunciones estructurales que afectan el sector, Lafaurie Rivera menciona la alta producción, el bajo acopio formal, la concentración de compradores, las crecientes importaciones, la distribución disfuncional del consumo y el minifundio como modo de producción prevalente.

En cuanto a la coyuntura del sector en 2023 y lo que va de este año, Lafaurie Rivera señala que la crisis lechera está marcada por dos factores: la caída del consumo y la caída del precio al ganadero. Esta última es la amenaza que hoy tiene en vilo la producción de leche en todo el país.

El líder gremial propone la creación de un fondo que promueva el consumo de leche y lácteos para niños de sectores populares, incluir leche en compras públicas con destino a programas como el PAE, la realización de ferias y ruedas de negocios con participación de ministerios de Agricultura y Comercio, gobernaciones y alcaldías, y promover campañas de fomento al consumo.

La situación es más gravosa para los pequeños ganaderos, pues la disminución de sus ingresos por venta de leche no se corresponde con una disminución del costo de los insumos para producirla.

Lafaurie explica que con el dólar caro entre 2021 y 2022 la industria aumentó el acopio, pero con la valorización progresiva del peso y con el bajo arancel extracupo negociado en el TLC con USA, de apenas 4,4 % para 2024, retornó el apetito importador.

Estos altos inventarios, sumados a que algunas regiones han mantenido el régimen de lluvias, han permitido sobrellevar el verano, generando una disminución en las compras y en los precios al ganadero, mientras los precios al consumidor no bajan o, en el mejor de los casos, no bajan lo suficiente, lo cual le suma a la crisis la persistencia de la disminución del consumo.

Estos altos inventarios, sumados a que algunas regiones han mantenido el régimen de lluvias, no solo han permitido sobrellevar el verano, sino generar una disminución en las compras y en los precios al ganadero. Mientras tanto, los precios al consumidor no bajan o, en el mejor de los casos, no bajan lo suficiente, lo cual le suma a la crisis la persistencia de la disminución del consumo.

Lafaurie Rivera concluye con un llamado a la ministra de Agricultura para que se tomen medidas urgentes que permitan aliviar la difícil coyuntura que atraviesa el sector lechero en el país.