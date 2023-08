Federico Gutiérrez apoyará a gobernación de Antioquia a candidato antipetro y antiquintero

Con el paso de los días, varios de los candidatos para las elecciones de octubre empiezan a dar a conocer sus propuestas e iniciativas, camino a los próximos comicios.

También empiezan bien sea a tomar distancia de ciertos sectores o a llamar a acercamientos con quienes tiene cierta afinidad.

A propósito del tema, el candidato a la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo nombres por primera vez, al hablar de su apoyo a la Gobernación de Antioquia.

“No es un misterio ni es un secreto, yo he hablado con algunas personas y lo que les he pedido es pónganse de acuerdo. Les voy a decir con quienes he hablado. Con Andrés Julián (Rendón), con Juan Diego (Gómez), con Eugenio (Prieto) y con Mauricio (Tobón). Desde el principio les dije pónganse de acuerdo, que salga un solo candidato y de ahí tomaremos la decisión”, sostuvo.

Los cuatro candidatos mencionados por Federico Gutiérrez habían conformado una alianza que se proyectaba como el bloque antiPetro y antiQuintero, pero que se desbarató de manera intempestiva.

Para muchos, el objetivo en un momento fue sacar a Tobón de la misma alianza. De ahí entonces vinieron las discrepancias que llevaron al traste dicha intención.

Tobón ha reiterado en varias ocasiones su llamado a la unidad y nuevamente expresó estar listo para elegir entre ellos el candidato que compita contra quien enarbola las banderas de la continuidad de Aníbal Gaviria, Luis Fernando Suárez o Luis Pérez.