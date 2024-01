Fedetranscarga alerta sobre aumento de peajes en 2024

La Federación de Transportadores de Carga (Fedetranscarga) ratificó su rechazo al alza de peajes, previsto para 2024. Estos aumentarán un 13,12 % en línea con el IPC de 2022. Las tarifas estuvieron congeladas durante el año pasado como una medida para enfrentar la inflación.

"El nuevo aumento no tuvo en cuenta consideraciones económicas, sociales o jurídicas ni las consecuencias que para el sector de transporte dicha decisión implicarían (...). Solamente entre peajes y combustibles tendríamos costos operativos de un 60 % (...). El perjuicio va a ser adicional porque, a pesar de aumentar costos operativos en cuanto a tema de peajes, no vamos a poder cobrar los generadores porque no está reflejado dicho tema en el IPC", explicó el vicepresidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo.

Para él no es verdad que los transportadores hayan evidenciado un ahorro durante 2023 por el congelamiento de las tarifas. Uno de sus argumentos es que, quienes viven de ese sector, se vieron afectados por una disminución en los volúmenes de carga, caída del comercio exterior, inseguridad en las vías, bloqueos y otros factores que llevan a enfrentar ahora un panorama complejo.

"Esta situación de dos veces aumentar los peajes en un año va a ser aún más adversa. Vamos a estar desde Fedetranscarga muy atentos al aumento que se pretende para el primer semestre o segundo trimestre de este año", añadió el representante.

A finales de diciembre el Gobierno afirmó que el Ministerio de Transporte contaba con la competencia para fijar los costos en peajes a vehículos que circulen por el país, en las estaciones dependientes del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).