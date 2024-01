Fenalco: Cierres de la Dian golpean a comercios y deterioran finanzas públicas

En una nueva medida de cierre temporal, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) clausuró la Olímpica ubicada en el Centro Comercial Portal 80, desatando una respuesta del presidente Gustavo Petro, quien instó a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales. “por favor, paguen los impuestos...”, posteó Petro.

Sin embargo, el gremio de comerciantes, representado por Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), salió al paso de las declaraciones presidenciales.

Le puede interesar: Olímpica a Petro: Cierre fue por factura electrónica y no por deudas tributarias

Cabal aclaró que el cierre del supermercado no se debió a deudas tributarias, como sugirió el presidente Petro, sino a irregularidades en los procesos de facturación electrónica. "Ninguno de estos comercios ha sido cerrado por no pago de impuestos, como equivocadamente lo dice el presidente Petro", afirmó Cabal.

Además, destacó el compromiso del sector comercial con la implementación del modelo de facturación electrónica, a pesar de los desafíos operativos y tecnológicos.

“Llevamos años trabajando en la implementación de este modelo de facturación y los comercios se han comprometido con el proceso, han enfrentado todos los retos operativos, tecnológicos y de servicio al cliente, aún cuando los tiempos otorgados en la normativa han sido insuficientes. Los recursos invertidos en tiempo, personal y dinero son muy significativos”, afirmó Cabal.

Le puede interesar: DIAN actúa de nuevo: Olímpica en Portal 80 fue sometida a cierre temporal

La Federación Nacional de Comerciantes resaltó la importancia del sector, que contribuye significativamente al PIB colombiano (12.9%) y emplea al 32% de la fuerza laboral. Cabal subrayó que los cierres no solo afectan a los comerciantes, sino también al Gobierno Nacional, al privarle de ingresos por concepto de IVA e impuestos. "No vender significa no generar IVA e impuestos", señaló.

Fenalco hizo un llamado al presidente Petro para que reconozca al sector comercial como uno de los más dinámicos en la economía colombiana y como un gran generador de empleo.

En medio de la controversia, el gremio instó al Gobierno a evitar "generar un manto de duda sobre el comercio y empresas comprometidas con el crecimiento del país".