La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) calificó como “improvisada” y “sin sustento técnico” la medida anunciada por el Gobierno de Gustavo Petro, que declara el 19 de abril como día cívico.

Esta fecha es emblemática para el Movimiento 19 de Abril (M-19), en el que participó activamente el actual presidente.

Fenalco expresó su preocupación ante este anuncio repentino, que implica una suspensión de las actividades de los servidores públicos, funcionarios y contratistas del Estado. El gremio hizo un llamado a preservar la estabilidad jurídica, escenario en el que se pueden ejercer libremente los derechos constitucionales.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, afirmó: “Una medida de tal importancia requiere estudios suficientes, basados en cálculos técnicos que avalen su utilidad y necesidad. La ausencia de estos puede generar suspicacias. No debemos olvidar que las autoridades son responsables de cumplir la ley y deben justificar sus decisiones y rendir cuentas sobre ellas”.

El vocero de los comerciantes solicitó que se aclare el alcance de esta medida. Información preliminar sugiere que el decreto podría establecer esta fecha como día festivo para todos los años, lo cual carecería de validez y coherencia, ya que el argumento principal es que sea una medida excepcional ante el fenómeno de El Niño.

Fenalco agregó que “la declaración de un día cívico no puede implicar que en el futuro se convierta en festivo, ya que el presidente de la República no tiene facultades para establecerlos. Los días festivos están previstos en la Ley 51 de 1983 y esta no ha sido modificada para que el 19 de abril de 2024 se convierta en festivo”.

Para evitar decisiones unilaterales, el Decreto 1081 de 2015 exige que los proyectos de regulación a cargo de la Presidencia de la República sean publicados, al menos, durante 15 días, para que los ciudadanos o grupos de interés participen en el proceso de producción normativa. A pesar de esto, hasta la fecha no se conoce la publicación de un proyecto para decretar un día cívico.

Fenalco expresó su preocupación porque la disposición que decretaría un día cívico no ha sido publicada en el Diario Oficial. Según el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, “Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso”.

El dirigente gremial agregó: “el 19 de abril no es un día para celebrar, por lo tanto, el comercio funcionará normalmente y atenderá al público como cualquier día. Esta es una oportunidad para que los colombianos nos comprometamos con el ahorro de agua y energía todos los días y desde nuestros hogares, trabajos y entidades educativas”.

Finalmente, Fenalco reiteró el compromiso del sector comercio de continuar y profundizar las medidas reales para racionalizar el consumo. Desde el gremio se han promovido estas medidas, incluso en una campaña a la que se han unido cientos de afiliados y que se lanzó desde septiembre del año pasado, como propuesta para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño.

Por otra parte, la presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, advirtió que las medidas que el Ejecutivo tome “deben ser cuidadosas para proteger la economía e ingresos de los colombianos”.

“La responsabilidad de cada uno de nosotros nos debe llevar a un compromiso de largo plazo en el consumo racional de agua y energía, independientemente de la movilidad. Las medidas deben ser cuidadosas para proteger la economía e ingresos de los ciudadanos”, indicó Lacouture.