Fenalco se une a críticas por propuestas del Gobierno sobre la reforma tributaria

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), ha expresado su profunda preocupación ante los mensajes contradictorios emitidos por el presidente, Gustavo Petro, y los ministros de Hacienda y Salud, Ricardo Bonilla y Guillermo Jaramillo, respectivamente, en relación con posibles nuevas reformas tributarias.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, manifestó que estos mensajes generan desconfianza, incertidumbre y pueden alejar inversiones en un momento crucial para la economía del país.

“Grabar más a los empresarios no es conveniente y obviamente alejaría la inversión en Colombia. Y por otro lado, no es conveniente grabar a los ciudadanos de a pie y tampoco a los asalariados con más impuestos. Los colombianos no aguantamos más impuestos”, indicó Cabal.

Lea también: Standard & Poor's revisa la calificación crediticia de bancos colombianos

Además, señaló que resulta inaceptable considerar como única solución, frente al actual panorama económico, la implementación de nuevas cargas impositivas, las cuales superan la capacidad de los contribuyentes e impactan negativamente en la reactivación y generación de empleo.

“Es inconveniente hablar de nuevas reformas tributarias, cuando hasta ahora se están viendo los efectos de la más reciente, en la que inclusive quedaron gravados algunos productos de la canasta familiar”.

Para Cabal, es momento de considerar alternativas que no repercutan en el bolsillo de los colombianos, tales como la reducción del tamaño del Estado, una estricta austeridad en la gestión de las finanzas públicas, mayor eficiencia en la ejecución de presupuestos y un enfoque firme en combatir la corrupción.

Le puede interesar: Gasto de los hogares colombianos cayó 2,3% en el 2023, advierte firma Raddar

Fenalco hace hincapié en la atención del mundo financiero a la situación económica colombiana y menciona la alerta reciente de Standard & Poor's.

“La firma Standard & Poor's envió un mensaje de alerta al cambiar la perspectiva de Colombia de estable a negativa por la creciente desconfianza de los empresarios ante las erráticas señales del gobierno que afectan hacia futuro la estabilidad macroeconómica”, finalizó Cabal.