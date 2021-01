Financiación de las empresas asociativas

Al comenzar este nuevo año desde Tierra de Sueños de RCN Radio queremos desearle a todos nuestros oyentes un feliz año y mucha esperanza frente a lo que viene para el mundo.

En el espacio radial para el campo colombiano hablamos de uno de los principales obstáculos que se identifican en el proceso de fortalecimiento de las organizaciones de café, cacao, frutas, lácteos y caucho. Ejemplos de esto son la falta de capital de trabajo o que la cantidad de la que disponen no es suficiente para el desarrollo de sus ejercicios comerciales.

Muchas de las empresas indican que no desarrollan ejercicios comerciales o no han podido alcanzar mejores niveles de desarrollo socio empresarial debido a que no cuentan con el capital de trabajo. Sin embargo, muchas veces las organizaciones realizan cálculos errados de la cantidad de dinero que requieren para producir, comercializar, vender y poner en funcionamiento sus negocios.

Es por ello que vamos a hablar sobre los procesos de fortalecimiento de empresas asociativas rurales mediante los cuales es posible la identificación y cálculo claro del capital de trabajo necesario por las organizaciones.

No necesariamente las organizaciones deben contar con efectivo propio para el desarrollo de su actividad, muchas veces sus clientes entregan anticipos para la compra de los productos y esto se constituye como una fuente de capital de trabajo para las empresas.

Invitamos a José Andrés Díaz, Director IC Fundación y a Juan Gabriel Vargas, Socio Empresarial IC Fundación, quienes explican que existen diferentes maneras de obtener capital de trabajo, y una de ellas es contar con recursos propios. Otro ejemplo se da a partir de proyectos de cooperación internacional y nacional que a través de los aliados comerciales gestionan anticipos, financiación o préstamos.

En diferentes contextos el endeudamiento se puede entender como algo negativo para las organizaciones sin embargo, existen niveles de endeudamiento sano que, además, tienen diferentes beneficios, incluso tributarios. Identificar un nivel sano de endeudamiento es clave dentro del proceso de fortalecimiento que desarrolla el programa alianzas comerciales.

