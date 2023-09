Fiscalía citará a interrogatorio a 33 militares por intimidación a pobladores en Córdoba

Desde el bunker del ente investigador el fiscal general, Francisco Barbosa, se refirió a la intimidación de un grupo de presuntos militares contra la población civil en Tierralta (Córdoba).

Barbosa anunció que llamará a interrogatorio a 30 soldados, dos suboficiales y un oficial que hacen parte de la brigada que tiene jurisdicción en la vereda Bocas de Remanso, donde ocurrieron estas intimidaciones.

Según el jefe del organismo, “no podemos volver a las épocas del paramilitarismo como lo dijo el presidente Gustavo Petro”.

Sobre este hecho, Barbosa indicó que “no le corresponde al Ejecutivo hacer investigaciones penales, eso le corresponde a la Fiscalía (…) tampoco vamos permitir que la Justicia Penal Militar se meta en la investigación”.

Pude leer: “Esto no puede pasar en este gobierno”, Petro pide al Ejército investigar intimidación en Córdoba

Indicó que “hacia la zona vamos a llegar, porque acá en Colombia no puede haber territorios vetados para la Justicia. No puede ser que la séptima división informe qué hay una comisión verificando la zona y que la Fiscalía no pueda entrar a la zona. ¿A qué estamos jugando?".

Anunció que tanto él como la procuradora general, Margarita Cabello, enviarán un oficio al presidente Gustavo Petro en el que pedirán acciones para proteger a sus funcionarios.

Barbosa respaldó el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el atentado en Tuluá contra fiscales y jueces, y aseguró que un Estado que no puede ejercer las funciones judiciales cuando está fracturado.

El fiscal aseguró que en esa zona de la vereda Bocas del Manso hay presencia de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo y que contra ese grupo hay 83 órdenes de captura.

Lea además: Los dardos entre Federico Gutiérrez y Juan Carlos Upegui por propuesta de metro gratis

Finalmente, dijo estar de acuerdo con las palabras del presidente Gustavo Petro en las que aseguró que no se puede permitir que se 'reparamilitarice' el país, pero pidió que se respete la independencia judicial.

Finalmente, criticó al presidente Petro, pues aseguró que es una persona que toda la vida ha luchado por los derechos humanos y ahora en su gobierno se presenten vulneraciones a los derechos humanos como la de los videos.