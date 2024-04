"Fiscalía debe determinar la responsabilidad del general (r) Rojas": Comandante de FF.MM

El general Hélder Giraldo, comandante general de las Fuerzas Militares, aseguró que será la Fiscalía la que determine el grado de responsabilidad en el caso que se adelanta en contra del general en retiro John Rojas, quien se desempeñaba como comandante del Comando Conjunto Número 2 Suboccidente.

Le puede interesar: "El 70% de los vallecaucanos quedaron bajo EPS intervenidas": Gobernación del Valle

El general Rojas fue señalado en un informe realizado por el comandante del Comando Específico del Cauca, general Federico Mejía, y el comandante de la Tercera División, general Raúl Vargas, de sostener presuntos nexos con las disidencias de las Farc, específicamente la estructura de frente Diomer Cortés de la Segunda Marquetalia, .

El comandante de las Fuerzas Militares desmintió alguna alteración en dicho documento, el cual ha sido calificado por el general implicado como un montaje.

"Yo me permito aclarar que se realizó la trazabilidad de los documentos, los cuales fueron allegados a mi comando y no se encuentra pues ningún cambio respecto a lo que me pasó el comando del ejército y lo que se tramitó a la Fiscalía General de la Nación. Simplemente el informe de que no fue alterado y tal cual como se recibió por unos presuntos hechos realizados por el señor general John Rojas, tal cual se pasó a la autoridad competente y será ella la que determina el grado de responsabilidad o no del citado general", manifestó el Comandante General de las Fuerzas Militares.

De igual manera, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, negó que existiera alguna alteración en las denuncias documentadas por parte de la cúpula militar.

"Yo conozco el documento del general Mejía, conozco el documento de mandos territoriales y conozco también la denuncia que con fundamento en todo esto presentó el general Giraldo, comandante general de las Fuerzas Militares, ante la Fiscalía General y no podría compartir su afirmación que hubo una alteración", puntualizó el alto funcionario.

Hay que mencionar que el general en retiro, John Rojas, había solicitado su reintegro a la institución negando las acusaciones en su contra.

Además, pidió por medio de la Procuraduría una audiencia de conciliación con Ejército, el Ministerio de Defensa y la Presidencia, en la cual las partes no llegaron a ningún acuerdo.

Le puede interesar: Así extorsionaba la banda de 'La Inmaculada' a comerciantes de la galería de Tuluá

Hay que mencionar que la Fiscalía anunció la investigación contra el general Rojas desde el 26 de septiembre del 2023.