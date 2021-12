Forenses recomiendan a uniformados que usan armas no letales, ser consientes de sus efectos

A propósito de los informes sobre las protestas en Colombia en septiembre de 2020 y durante varias semanas de 2021, expertos forenses recomendaron la revisión de los protocolos bajo los cuales se usan las denominadas armas no letales, por parte de la Fuerza Pública, luego de comprobarse que si hubo personas que perdieron la vida.

Hay algo que para los expertos ha quedado claro con el uso de las denominadas armas no letales.

Estefan Schmidt del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología Forense de la Florida, en los Estados Unidos, advierte que es muy complejo el control de los efectos de este tipo de elementos usados por la Fuerza Pública en la contención de manifestaciones y “pueden causar heridas serias, discapacidad permanente y por supuesto la muerte porque no son precisas al ser lanzadas o disparadas y pueden causar heridas no intencionales”.

De acuerdo con el informe de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas, para los Derechos Humanos durante las protestas del mes de septiembre de 2020, once personas murieron en hechos atribuidos a la fuerza pública.

Carlos Boshell, ex oficial de la Policía y hoy experto y consultor internacional en seguridad, advierte que “se habla que es de letalidad baja, pero al final son armas letales y esto quiere decir que lo que se busca en su utilización es que el impacto sea más bajo y que no tenga una implicación que pueda colocar en riesgo la vida de una persona, pero en ese tipo de escenarios no se tiene 100% asegurado lo que va a pasar con estas armas”.