Francia es sin duda alguna uno de los países soñados no solo para visitar sino también para vivir, pues este país europeo ofrece varios beneficios para las personas que residen en él. Así mismo, su capital es uno de los núcleos económicos más importantes de este continente.

No obstante, a esto se le suma que Francia es una buena opción para trabajar, no solo porque da una garantía de estabilidad laboral, sino porque el mercado ha ido escalando, y por estas razones, hay varias empresas que están buscando personas de habla hispana, para que hagan parte de su equipo de trabajo, y aunque no es la principal razón de contratación ya que el postulante también debe dominar el idioma inglés y francés.

Las áreas en las que estas compañías están requiriendo personal son: hotelería y turismo, inmobiliarias, mercadeo y comunicaciones, por eso es muy importante que tenga en cuenta los requisitos que piden estas multinacionales para que usted pueda aplicar y se los contamos a continuación.

Recepcionista para hotel: El aspirante para esta vacante deberá dominar el idioma inglés y francés, a su vez, debe contar con experiencia en el cargo, sobre todo de asesoría en servicio al cliente para ofrecer una atención oportuna a los turistas que requieran su hospedaje en este lugar.

Gerente inmobiliario: Para postularse debe tener conocimientos en el área, así mismo, analizar los estados ‘stock’ inmobiliarios y proponer objetivos, para el cierre de futuras negociaciones en bienes e inmuebles, además de la renovación de contratos de arrendamiento, haciendo balanceo trimestral de cifras.

Mercadeo y comunicación: La persona que desee aplicar a esta oferta debe tener mucha interacción con los clientes, y crear estrategias comunicativas para el crecimiento de la empresa.

Para aplicar a las diferentes ofertas, deberá ingresar al portal web de Iagora, que es una plataforma para poder aplicar a diferentes ofertas de empleo en varios países de Europa y seguir las instrucciones. Deberá esperar la notificación por correo electrónico para que le agenden la respectiva entrevista.