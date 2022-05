Francia Márquez desmintió a la que se hace pasar como su hija en TikTok

El próximo 29 de mayo se realizarán las elecciones presidenciales, por tal razón estos días son claves en las campañas políticas. De igual manera las fake news están en auge para desprestigiar a los candidatos, la última víctima de estos engañosos videos fue Francia Márquez, a quien le apreció una supuesta hija, que hasta la criticó.

En redes sociales se hizo viral un video en el que, supuestamente, una hija de la candidata a la Vicepresidencia daba su punto de vista, además la criticarla por varios comentarios que había hecho en su camino a la la Casa de Nariño con Gustavo Petro.

Lea también: Joven señalado de apuntar con láser a Francia Márquez se presentó ante la Fiscalía

La mujer que dice ser hija de Márquez comentaba en su video de TikTok que muchas personas le preguntaban por su madre, a lo que inmediatamente afirmó: “hay algo que de mi mamá a mí no me gusta y se los voy a contar con toda franqueza. La primera: que esté hablando de nuestra raza que el racismo por hacerse la víctima, por llegar a muchas más personas. La segunda: que hable de humildad y de toda la pobreza que hemos vivido en nuestra vida”.

El video dura aproximadamente dos minutos, en los que también asegura que a Márquez no le gustaba que ella saliera en redes sociales, ya que era un poco “charlatana". Finalmente dice que tenía un gran parecido a su supuesta mamá.

Los comentarios no se hicieron esperar, e inmediatamente muchos creyeron en este video falso que circulaba por redes sociales, mientras que otros dudaron de su procedencia.

Ante esta situación, la propia Francia Márquez tuvo que aparecer en su cuenta oficial de Twitter a desmentir que ella NO era su hija diciendo: “FALSO. La usuaria de Tik Tok que se hace llamar en esta red Ornela Cabezas, NO ES MI HIJA. Ni la campaña ni yo tiene relación alguna con ella. Hacemos un llamado a la ciudadanía a no difundir mensajes falsos y maliciosos que solo buscan distraer nuestro trabajo de campaña.”