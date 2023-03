Francia Márquez: Fiscalía no encontró artefactos explosivos en supuesto atentado

La Fiscalía General de la Nación concluyó que no se encontraron artefactos explosivos en el supuesto atentado que denunció en su contra la vicepresidenta Francia Márquez, cuando se movilizaba hacia su residencia familiar en la vereda de Yolombó en Suárez (Cauca).

Así lo confirmó el fiscal general, Francisco Barbosa a Noticias Caracol, al indicar que se llevaron a cabo unos dictámenes periciales por parte de agentes del CTI.

"Se estableció que no era un artefacto explosivo improvisado, es decir, no tenía los elementos para que se determinara una explosión y por lo tanto, no podía generarse ningún daño a la vicepresidenta de la República", dijo Barbosa Delegado.

En su momento, la vicepresidenta aseguró que "integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar en la vereda de Yolombó, en Suarez, Cauca. El mismo fue destruido de manera controlada por personal antiexplosivos de la SIJIN".

El fiscal general indicó que en este caso los investigadores encontraron una botella con unos cables y con elementos de origen explosivo, sin que ello constituya un artefacto explosivo.

De igual forma, sostuvo que se ampliarán las acciones judiciales para investigar todo el esquema de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez, con el fin de determinar de dónde surgieron esas hipótesis.

"Lo que puede estar ocurriendo es que a la señora vicepresidenta no le quieren hacer ciertos movimientos a sus territorios", indicó.

No obstante, precisó que la fiscalía adelanta otras dos investigaciones. En la primera, se solicitó audiencia imputación de cargos contra Fabián Idarraga Toro, quien reconoció estar detrás de las amenazas de que fue víctima la vicepresidenta, en hechos ocurridos el 23 de marzo pasado.

Igualmente, la Fiscalía está indagando los hechos ocurridos en Cacarica (Chocó) el 21 de marzo pasado, en los cuales se señaló la posibilidad con una fuente no formal el movimiento de unos explosivos lo que generó otro protocolo de seguridad con la vicepresidenta.