Francia Márquez le sale al paso a compras de plumas de ganso: "Soy ambientalista"

Durante los últimos días ha sido tema de conversación los costos que la Presidencia de la República hizo en el equipamento de la casa en la que vive Gustavo Petro y Francia Márquez junto a sus familias.

Parte de la polémica que desataron cifras expuestas en redes sociales, tuvieron que ver con el costo de televisores y con la compra de plumones de ganso, siendo este último elemento uno de los más controversiales, teniendo en cuenta las prácticas de maltrato animal que hay detrás de la elaboracón de estos cubrecama.

Al respecto, en entrevista con RTVC Noticias, la vicepresidenta Márquez fue interrogada sobre estas compras, a lo que respondió que si bien ordenó varios implementos para equipar la casa a la que llega, en ningún momento ordenó plumones de ganso, aún más teniendo en cuenta que es una mujer ambientalista.

"No hubo mucha consulta. Nos dijeron que podíamos solicitar cosas para dotar la casa, que las casas tienen que estar muy bien porque a veces vienen visitas internacionales y es la imagen del país cada una de estas casas”, empezó diciendo Márquez al respecto.

Sobre los plumones, en medio de risas, expresó que "hicimos pedidos, pero yo no me enfoqué en cosas gigantes, pero tampoco de los plumones de plumas de ganso , soy ambientalista, así que me da hasta risa".

Lo que sí solicito Francia Márquez, según su versión

Por otra parte, la vicepresidenta aseguró que uno de los detalles que más le llamó la atención a modificar en esta casa eran las condiciones en las que dormían las mujeres que prestan su trabajo en servicios generales, por lo que enfatizó en que sus primeros cambios fue ordenar camas grandes para las empleadas, recordando que ella también tuvo este trabajo.

“Llegamos aquí y encontré, para sorpresa mía, la misma cama chiquitita, entonces hice la solicitud de tres camas más grandes donde estas mujeres que trabajan todo el día para mantener toda la instalación limpia y darnos de comer, tuvieran un lugar donde ir a descansar de manera adecuada”, agregó.

Sin embargo, Francia Márquez aseguró que este tema que causó controversia lo trató con Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia. “Tiene que revisarlo porque la gente tiene razón. No puede ser que tenemos niños con hambre y entonces compramos cosas que, aunque sean necesarias, no podemos gastar de manera exorbitante”, concluyó.

Cabe resaltar que la funcionaria también expresó en las útimas horas, a través de un comunicado, que no es cierto que esté considerando dejar su cargo. “Mi propósito es desempeñar un rol fundamental en este gobierno, honrar mi palabra y ocupar el cargo de vicepresidenta de la República durante estos cuatro años, tal cual cómo está estipulado”, aseguró.